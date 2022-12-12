Українцям не радять відвідувати Косово та Сербію

Також українцям, які вже знаходяться у цьому регіоні, радять уникати відвідування місць масового скупчення людей.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Сербії та Косова та уникати відвідування місць масового скупчення людей у цих регіонах.

Про це повідомляє МЗС України.

"У зв'язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України утриматися від відвідування цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: [email protected]

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588, або емейл: [email protected]

Як відомо, у кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.

9 грудня поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північні Мітровиці, де більшість населення становлять серби. Глава Управління у справах Косово в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що "поліція Косово не має права йти на північ" і що Сербія "розгляне можливість відправки 1000 своїх сил безпеки" в Косово.

Нещодавно у Косово сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією. Стрілянина відбулася на тлі зростання напруження між владою і сербською меншиною.

Очікується, що в чотирьох муніципалітетах на півночі – Північній Митровиці, Лепосавіку, Звечані та Зубін-Потоку – місцеві вибори відбудуться 18 грудня. Проти їх проведення виступає Lista Serbe – найбільша партія сербів у Косово, яка має підтримку офіційного Белграда.

Косово днями готується подати заявку на вступ до ЄС, але поточні заворушення можуть відтермінувати це.