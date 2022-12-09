У Косово відбулись заворушення після відправки спецпризначенців до муніципалітету з переважним населенням сербів

Відомо про напад на журналістів та одного правоохоронця.

Поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північні Мітровиці, де більшість населення становлять серби. Глава Управління у справах Косово в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що "поліція Косово не має права йти на північ" і що Сербія "розгляне можливість відправки 1000 своїх сил безпеки" в Косово, повідомляє косовське бюро Радіо Свобода.

Увечері 8 грудня поліція Косова повідомила про поранення одного зі своїх співробітників під час заворушень у муніципалітеті. На нього напали через кілька годин після того, як правоохоронці збільшили свою присутність.

Також відомо про напад на журналістів Kallxo.com. Згідно з пресрелізом, на команду цього видання напала група сербів у масках.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла заявив, що рішення поліції збільшити свою присутність на півночі країни спрямоване на безпеку громадян.

Очікується, що в чотирьох муніципалітетах на півночі – Північній Митровиці, Лепосавіку, Звечані та Зубін-Потоку – місцеві вибори відбудуться 18 грудня. Проти їх проведення виступає Lista Serbe – найбільша партія сербів у Косово, яка має підтримку офіційного Белграда.

Її представники пішли у відставку на початку листопада на знак спротиву рішенню уряду Косово перереєструвати автомобілі на сербських номерах на півночі країни.

Через нещодавні інциденти Сполучені Штати попросили Косово відкласти проведення виборів.

Нагадаємо, у кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку.

У липні почалався новий етап загострення: в Косово мала початися друга фаза переходу автомобільних номерних знаків на номери зразка Республіки. Автомобілістам, що їздять на номерах, виданих Сербією, котра досі вважає Косово своєю провінцією, загрожують штрафи у розмірі 150 євро. Початок першої фази, що передбачав усього лише попередження власникам номерних знаків, не лише підняв на ноги військових та спецпризначенців Сербії, Косова і міжнародних місій, а й змусив світ заговорити про вірогідність чергового збройного конфлікту у Європі. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.