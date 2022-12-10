У Бельгії заарештували віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі

По цій справі заарештували ще декілька інших підозрюваних.

Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидентку Європарламенту Єву Кейлі (група соціал-демократів, Греція). Її затримали на місці злочину в рамках розслідування корупції в інтересах Катару.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

“За даними федеральної прокуратури, Кейлі підозрюється в корупції і затримана на місці злочину. Крім того, раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару”, - йдеться у повідомленні.

Раніше було допитано помічника Кейлі, якого поліція називає "F.G", і який в минулому працював на італійського депутата Європарламенту П'єра Антоніо Панцері. Фігурант бере активну участь у некомерційній організації "Боротьба з безкарністю", в будівлі якої, як повідомляється, було проведено обшук, як і в будинку Панцері. У його будинку було вилучено готівкою майже 500 тис. євро.

Також заарештували лобіста, ім'я якого не називається, та профспілкового діяча Луку Візентіні, котрий минулого місяця був обраний генеральним секретарем Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), що налічує 200 мільйонів членів у всьому світі.

Єва Кейлі цього року зайняла крісло віцепрезидента Європейського парламенту, відповідаючи, зокрема, за відносини з Близьким Сходом. Раніше вона була телеведучою, з 2014 року - депутат Європарламенту від грецької партії ПАСОК, член групи S&D.

За деякими даними, Катар намагався вплинути на рішення Європарламенту за допомогою великих сум грошей.

Під час обшуків слідчі вилучили загалом близько 600 тис. євро готівкою, велику кількість комп'ютерної техніки та декілька мобільних телефонів.

Нагадаємо, Білий дім ще у січні 2022 року вів переговори з представниками Катару щодо можливості постачання газу в Європу у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Згодом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС готові співпрацювати з Катаром та Азербайджаном, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання газу.

У березні Німеччина домовилася з Катаром про енергетичне партнерство, щоб зменшити залежність від російського газу.