Бельгійські міста передали перші “Генератори надії” в Україну

До України направляються перші “Генератори надії”.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

“Сьогодні ми приєднуємося до все більшої кількості міст і містечок, даруючи першу партію генератора з Брюсселя та інших бельгійських міст Україні”, - написала вона.

Як зазначила Метсола, вона пишається тим, що очолює установу, яка практикує солідарність конкретними діями.

#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine.



Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine.



Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action.



🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIu — Roberta Metsola (@EP_President) December 8, 2022

Нагадаємо, в Європейському Союзі планують зібрати тисячі генераторів й енергообладнання (“Генератори надії”), щоб передати Україні.