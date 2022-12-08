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Бельгійські міста передали перші “Генератори надії” в Україну

До акції долучився Європарламент.

Бельгійські міста передали перші “Генератори надії” в Україну
Фото: Роберта Метсола

До України направляються перші “Генератори надії”.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

“Сьогодні ми приєднуємося до все більшої кількості міст і містечок, даруючи першу партію генератора з Брюсселя та інших бельгійських міст Україні”, - написала вона.

Як зазначила Метсола, вона пишається тим, що очолює установу, яка практикує солідарність конкретними діями.

Нагадаємо, в Європейському Союзі планують зібрати тисячі генераторів й енергообладнання (“Генератори надії”), щоб передати Україні.

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