У Москві українця засудили до трьох років колонії за купівлю GPS-трекера

У березні його затримали за адмінстаттями - про непокору поліції та порушення міграційного законодавства.

Суд у Москві засудив до трьох років колонії суворого режиму громадянина України Олексія Пасічника за те, що він придбав GPS-трекер - пристрій, який може визначати місце перебування та записувати звук.

Про це повідомила повідомляє російська державна агенція "РИА Новости", - передає "Радіо Свобода".

Пасічника визнали винним за кримінальною статтею про незаконний обіг технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації.

Як розповів громадянин України в суді, трекер Mini A8 він купив за пʼять тисяч рублів (це зараз майже три тисячі гривень), щоб мати змогу знайти автомобіль у разі його викрадення.

У березні, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Пасічника затримала у Москві поліція. Його заарештували за адміністративними статтями про непокору вимогам правоохоронців та порушення міграційного законодавства.

Незабаром після цього проти нього порушили й кримінальну справу. Адвокат Пасічника стверджує, що його підзахисного залякали поліцейські, які до нього приходили, поки він відбував арешт. За словами адвоката, йому погрожували через те, що він має українське громадянство, і схиляли до визнання провини.

У 2019 році в Росії ухвали законопроєкти, які уточнюють поняття так званої "шпигунської техніки", через користування якою можуть притягнути до кримінальної відповідальності. До такої техніки зарахували пристрої для таємного отримання інформації або доступу до неї без відома її власника. При цьому, згідно із законом РФ, до неї не належать пристрої побутового призначення, які можуть записувати фото, відео, аудіо, визначати геолокацію та перебувають у вільному обігу.

Нагадаємо, в грудні инулого року ФСБ Росії оголосила про затримання "агентів" одразу двох українських силових відомств. "Шпигунами" оголосили 23-річного баристу, а також батька та сина з Тернопільщини.