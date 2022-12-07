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Чехія передасть Україні гроші на санітарні автомобілі та житлові бокси

Фінансування отримають МОЗ та місто Знам'янка.

Чехія передасть Україні гроші на санітарні автомобілі та житлові бокси

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський повідомив, що уряд країни затвердив передачу Україні близько 2 млн євро.

Про це повідомляє Радіо Прага.

З цієї суми близько 1,2 млн євро отримає МОЗ України на потреби забезпечення мобільної медичної допомоги – санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та санітарного намету.

Решту отримає міській рада Знам'янки в Кіровоградській області. Гроші будуть спрямовані для забезпечення в зимові місяці мобільними житловими боксами вимушених переселенців.

Як раніше повідомлялось, Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених та проведе навчання для фахівців із реабілітації.

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