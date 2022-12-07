Чехія передасть Україні гроші на санітарні автомобілі та житлові бокси

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський повідомив, що уряд країни затвердив передачу Україні близько 2 млн євро.

Про це повідомляє Радіо Прага.

З цієї суми близько 1,2 млн євро отримає МОЗ України на потреби забезпечення мобільної медичної допомоги – санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та санітарного намету.

Решту отримає міській рада Знам'янки в Кіровоградській області. Гроші будуть спрямовані для забезпечення в зимові місяці мобільними житловими боксами вимушених переселенців.

Як раніше повідомлялось, Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених та проведе навчання для фахівців із реабілітації.