Комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу

Члени комітету Сенату США із міжнародних відносин підтримали резолюцію, згідно з котрою дії РФ визнаються геноцидом проти українського народу.
Про це повідомляє Голос Америки.
“Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера”, – пояснили в коментарі для Голосу Америки у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.
Тепер документ готовий до винесення на голосування у Сенаті.
Зазначається, що поки дата голосування за документ не визначена.
Нагадаємо, законодавці США погодилися надати Україні щонайменше 800 млн доларів додаткової безпекової допомоги наступного року. Про це йдеться у відповідному законопроєкті про оборонну політику на 858 млрд, оприлюдненому у вівторок.