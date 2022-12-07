Комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу

Тепер документ можуть винести на голосування у Сенаті.

Члени комітету Сенату США із міжнародних відносин підтримали резолюцію, згідно з котрою дії РФ визнаються геноцидом проти українського народу.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера”, – пояснили в коментарі для Голосу Америки у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.

Тепер документ готовий до винесення на голосування у Сенаті.

Зазначається, що поки дата голосування за документ не визначена.

Нагадаємо, законодавці США погодилися надати Україні щонайменше 800 млн доларів додаткової безпекової допомоги наступного року. Про це йдеться у відповідному законопроєкті про оборонну політику на 858 млрд, оприлюдненому у вівторок.