Морський експорт вугілля із Росії після помʼякшень із боку ЄС майже досяг рекордної позначки

Євросоюз досі не може купувати для себе вугілля, але його компаніям дозволено надавати послуги для транспортування в треті країни.

Експорт вугілля з Росії морем повернувся майже до найвищого рівня через послаблення обмежень на транспортування. Ці послаблення полегшили перенаправлення обсягів до Азії, пише Bloomberg.

Поставки вугілля в жовтні становили майже 16,6 мільйона тонн. Це трохи нижче рівня червня, який був рекордним принаймні з 2017 року, свідчать дані аналітичної компанії Kpler. Відтоді експорт дещо впав відповідно до звичайної сезонної нестабільності.

До Євросоюзу імпорт російського вугілля заборонено із серпня. У вересні Єврокомісія вирішила дозволити надання послуг із доставки, фінансування і страхування для трансферу вугілля та інших продуктів за межами ЄС. Це обґрунтували необхідністю посилити енергетичну і продовольчу безпеку в світі.

Європа все ще не має права імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти цей товар у треті країни. Продажі російського вугілля в Азію стрімко виросли відразу після вторгнення Москви в Україну, оскільки вона переорієнтувала частину свого європейського експорту, але тепер РФ стикається з вищими витратами на доставку.

"Напрямки доставки вугілля змінилися з початку року: Туреччина є одним із ключових факторів успіху Росії, а Китай також вніс свій внесок", – повідомив аналітик Kpler Віктор Катона.

Він додав, що продажі впали, коли у вересні діяли обмеження ЄС.

Аналіз Kpler базується на даних щодо коксівного та енергетичного вугілля, отриманих від портів, брокерів та аналітичної мережі. Він не включає експорт російського вугілля залізницею.

Використання вугілля різко зросло після початку війни, оскільки країни по всьому світу шукають дешевші альтернативи нестабільним цінам на природний газ. Аналітик міжнародної транспортної організації Bimco Філіпе Гувейя заявив, що підвищення попиту на ринках, чутливих до витрат, швидше за все, є причиною зростання транспортування вугілля.

Нагадаємо, імпорт вугілля з Росії до ЄС та Великої Британії було заборонено з 10 серпня. Вугільне ембарго було ухвалено в пʼятому санкційному пакеті, який європейські країни впровадили через розвʼязану Росією війну проти українців.

Ці обмеження були схвалені ще у квітні, однак заборона на купівлю російського вугілля була прописана із серпня. До 9 серпня можна було виконувати старі контракти. Імпорт вугілля із Росії в ЄС становив 8 млрд євро на рік.