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Папа Франциск порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини у час Другої світової війни

Понтифік порівняв російську агресію із “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв.

Папа Франциск порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини у час Другої світової війни
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Франциск нагадав про війну в Україні під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI.

Про це повідомляє Vatican News

Понтифік порівняв її з “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.

“”Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру”, - сказав понтифік, назвавши цю операцію “знищенням”.

Потім Папа Римський додав: “А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні”.

Папа Франциск закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від “жорстокості війни”, а особливо за “змучену Україну”.

Нагадаємо, 7 грудня міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із Папою Римським Франциском у Ватикані. Садовий подарував понтифіку дерев’яний хрест із уламком російської ракети, який витягнули зі 13-річної Насті.

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