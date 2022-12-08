Папа Франциск порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини у час Другої світової війни

Папа Франциск нагадав про війну в Україні під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік порівняв її з “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.

“”Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру”, - сказав понтифік, назвавши цю операцію “знищенням”.

Потім Папа Римський додав: “А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні”.

Папа Франциск закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від “жорстокості війни”, а особливо за “змучену Україну”.

Нагадаємо, 7 грудня міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із Папою Римським Франциском у Ватикані. Садовий подарував понтифіку дерев’яний хрест із уламком російської ракети, який витягнули зі 13-річної Насті.