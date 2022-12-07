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Кулеба закликав очільника європейської дипломатії поширити санкції на виробництво Росією ракет

"Росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України", - наголосив очільник МЗСУ.

Кулеба закликав очільника європейської дипломатії поширити санкції на виробництво Росією ракет
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: Twitter Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з листом до Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля із закликом поширити санкції на виробництво Росією ракет.

Про це йдеться в дописі Кулеби у Twitter.

"Сьогодні я також надіслав листа Жозепу Боррелю, пропонуючи запровадити жорсткі санкції проти російського ракетного виробництва та всього, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні. Росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України", - наголосив Кулеба.

Він додав, що 9 пакет санкцій ЄС "містить деякі важливі елементи, на яких Україна давно наголошувала".

Зокрема, йдеться про розширення переліку банків РФ і протидію російські пропаганді через заборону мовлення телеканалів країни-агресора.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перелічила, що входить у дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Це, зокрема, розширення переліку фізичних та юридичних осіб, повна заборона на операції із Всеросійським банком розвитку регіонів і закриття доступу Росії до різноманітних безпілотних літальних апаратів.

Посли Євросоюзу 7 грудня за планом повинні зібратися для обговорення нового пакету санкцій.

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