Головне за день. Середа, 7 грудня

Вісім жертв російського удару по Кураховому, ворожі обстріли Чернігівщини та Донеччини, відставка трьох суддів КСУ, підготовка до держперевороту в Німеччині. Яким запам’ятається 287-й день повномасштабної війни.

Восьмеро цивільних загинули, п'ятеро поранені внаслідок потужного удару, який Росія завдала по Кураховому, що на Донеччині.

Російські окупанти били по середмістю, повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки", – написав він.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 7 грудня – в новині.

Російські окупанти готують контрнаступ – хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.

За словами речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, військові готуються до подальших атак росіян. Череватий зазначив, що ситуація складна, але під контролем.

Російські військові знову здійснили обстріл Чернігівської області, випустивши 16 мін, повідомляє Оперативне командування “Північ”.

У середу, 7 грудня, з 13:50 до 14:00 зафіксовано 16 приходів, імовірно, зі 120-міліметрового міномету в районі села Грем’яч. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Троє жителів селища Ямпіль Краматорського району Донецької області дістали поранень під час отримання гуманітарної допомоги. Їх обстріляли російські окупанти.

"Окупанти застосували касетні боєприпаси. Під обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Троє людей поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У середу, 7 грудня, пішли у відставку троє суддів Конституційного Суду України.

"У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв. За результатами засідання Конституційний Суд України ухвалив рішення про задоволення зазначених заяв", - йдеться у повідомленні пресслужби Конституційного суду.

Строк каденції всіх трьох суддів ще не сплив. У Ігоря Сліденка і Сергія Саса строк каденцій спливав навесні 2023 року, а у Ірини Завгородньої, яка стала суддею 2018 року, ще залишалося 5 років повноважень, пише Судово-юридична газета.

Причини завчасного подання у відставку наразі невідомі.

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів і на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.

Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн. Атрошенку інкримінується ст.172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення.

У серпні 2022 року чернігівський міський голова Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон. Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків.

7 грудня співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Правоохоронці за участі представників церкви проводять огляд території і приміщень для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Про які саме об’єкти йдеться – в нашій новині.

До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "здавав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку.

Засуджений з 2014 року перебував у контакті з ватажком одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України, повідомила пресслужба СБУ.

Також засуджений повідомляв агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Правоохоронці затримали зловмисника у результаті спецоперації у квітні цього року.

Законодавці США погодилися надати Україні щонайменше $800 млн додаткової безпекової допомоги наступного року. Про це йдеться у оприлюдненому у вівторок відповідному законопроєкті про оборонну політику на 858 млрд.

Законодавці збільшили суму допомоги на 500 мільйонів доларів порівняно з сумою, про яку просив президент Джо Байден на початку цього року. Також американські законодавці домовилися підсилити Тайвань мільярдною допомогою протягом наступних років.

Закон про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік, або NDAA, дозволяє додаткові витрати на Ініціативу сприяння безпеці в Україні.

Подробиці – в нашій новині.

Члени комітету Сенату США із міжнародних відносин підтримали резолюцію, згідно з якою дії РФ визнаються геноцидом проти українського народу.

“Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера”, – пояснили в коментарі для Голосу Америки у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.

Тепер документ готовий до винесення на голосування у Сенаті. Дата голосування поки не визначена.

У Німеччині сьогодні тисячі поліцейських проводять обшуки у більш ніж 100 помешкань за підозрою в підготовці державного перевороту.

Загалом у причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 людей, 25 із них уже заарештовані. Правоохоронці також перевіряють зв'язки заколотників із Росією, оскільки серед затриманих є громадянка Росії.

"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Він відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - пише Der Spiegel.

За версією слідства, організація поділялася на політичне крило, що отримало назву "Рада", і військове, завданням якого було - збройне повстання. Зазначається, що окремі змовники розглядали напад на Бундестаг та захоплення у заручники депутатів.

За кілька хвилин до початку обшуку один із підозрюваних написав у Telegram: "Все зміниться: колишні прокурори та судді, а також відповідальні керівники органів охорони здоров'я та їхні куратори скоро опиняться у Нюрнберзі 2.0".

Читайте також Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком.

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