Залужний обговорив зі своїм французьким колегою ситуацію на фронті

Голова Генштабу ЗСУ поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Сторони обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни.
“Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України”, - зазначив Залужний.
Також голова Генштабу подякував колезі та всьому народу Франції за підтримку та військову допомогу.
Як раніше повідомлялось, Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU.