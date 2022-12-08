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Судитимуть мешканку Краматорська, яка відправляла геомітки про розташування українських захисників, - ОГП

У вересні 2022 року вона надсилала інформацію і скріншот карти з геомітками на російський номер.

Судитимуть мешканку Краматорська, яка відправляла геомітки про розташування українських захисників, - ОГП
Фото: Офіс генпрокурора

Судитимуть мешканку Краматорська, яка у вересні 2022 року із власного телефону надсилала інформацію і скріншот карти з геомітками на номер російського мобільного оператора.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора.

"На геомітках було позначене місце розташування блокпосту і військовослужбовців ЗСУ в місті й на території Краматорської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Жінку судитимуть за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). На вирок суду вона чекає під вартою.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ до дев'яти років ув’язнення засуджено агента ФСБ, який коригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ". Його російським "куратором" був кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Алєксєй Шингірьов.

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