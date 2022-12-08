"Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки", – у Бундестазі підтвердили схвалення США надання танків Україні

Очільниця оборонного комітету Бундестагу заявила, що ФРН не повинна залишити Україну, яка потребує танків.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн підтвердила, що США схвалюють передачу Німеччиною танків Leopard Україні.

У твіттері вона написала, що відповідну згоду вона отримала під час свого візиту до Вашингтона, у ході дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті.

"Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки. Ми не повинні залишати Україну. Вона потребує танків", – написала Штрак-Ціммерманн.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022

Учора німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на два джерела повідомила, що США сигналізували уряду Німеччини про схвалення постачання українцям німецьких бойових танків Leopard 2.

Жодна країна за час війни Росії проти України поки не надала українцям сучасних танків. Україна давно запросила танки Leopard 2 і БМП Marder, проте канцлер ФРН Олаф Шольц ще не дав на це зеленого світла. Він хоче, щоб союзники вирішували такі питання спільно, щоб США спершу надали танки Abrams. Шольц є головою Ради федеральної безпеки, що ухвалює в Німеччині рішення щодо озброєння.

Київ неодноразово наголошував, що танки вкрай необхідні для звільнення українських земель від окупантів. На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступного місяця, тобто в грудні, Нідерланди, США і Чехія передадуть українцям 90 старих Т-72.

В листопаді посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив про "підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну".