Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
ГоловнаСуспільствоВійна

"Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки", – у Бундестазі підтвердили схвалення США надання танків Україні

Очільниця оборонного комітету Бундестагу заявила, що ФРН не повинна залишити Україну, яка потребує танків. 

"Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки", – у Бундестазі підтвердили схвалення США надання танків Україні
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн підтвердила, що США схвалюють передачу Німеччиною танків Leopard Україні.

У твіттері вона написала, що відповідну згоду вона отримала під час свого візиту до Вашингтона, у ході дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. 

"Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки. Ми не повинні залишати Україну. Вона потребує танків", – написала Штрак-Ціммерманн. 

Учора німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на два джерела повідомила, що США сигналізували уряду Німеччини про схвалення постачання українцям німецьких бойових танків Leopard 2. 

Жодна країна за час війни Росії проти України поки не надала українцям сучасних танків. Україна давно запросила танки Leopard 2 і БМП Marder, проте канцлер ФРН Олаф Шольц ще не дав на це зеленого світла. Він хоче, щоб союзники вирішували такі питання спільно, щоб США спершу надали танки Abrams. Шольц є головою Ради федеральної безпеки, що ухвалює в Німеччині рішення щодо озброєння. 

Київ неодноразово наголошував, що танки вкрай необхідні для звільнення українських земель від окупантів. На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступного місяця, тобто в грудні, Нідерланди, США і Чехія передадуть українцям 90 старих Т-72.

В листопаді посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив про "підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також