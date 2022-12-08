​Унаслідок російських обстрілів загинули дві людини у Бахмуті та Іванівському

Уночі 8 грудня росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту у Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку вночі відбувалися періодичні обстріли околиць Мар'їнської та Очеретинської громад, а зранку Авдіївка тричі потрапили під артобстріл. Люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Горлівському напрямку загинули дві людини – у Бахмуті та Іванівському. Ще дві людини у Бахмуті отримали поранення. У громаді пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади – там без жертв.

На Лисичанському напрямку троє людей поранено і сім будинків пошкоджено у Ямполі Лиманської громади.

Нагадаємо, вчора російська армія завдала потужного удару по Кураховому Донецької області.