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​Унаслідок російських обстрілів загинули дві людини у Бахмуті та Іванівському

“Всі російські злочини ретельно документуються”.

​Унаслідок російських обстрілів загинули дві людини у Бахмуті та Іванівському
Наслідки обстрілів Донеччини, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 8 грудня росіяни продовжували стріляти на різних ділянках лінії фронту у Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку вночі відбувалися періодичні обстріли околиць Мар'їнської та Очеретинської громад, а зранку Авдіївка тричі потрапили під артобстріл. Люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що на Горлівському напрямку загинули дві людини – у Бахмуті та Іванівському. Ще дві людини у Бахмуті отримали поранення. У громаді пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади – там без жертв.

На Лисичанському напрямку троє людей поранено і сім будинків пошкоджено у Ямполі Лиманської громади.

Нагадаємо, вчора російська армія завдала потужного удару по Кураховому Донецької області. 

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