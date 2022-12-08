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За минулу добу на Донеччині ворог обстріляв 14 населених пунктів, – МВС

За допомогою поліції евакуйовано 79 людей.

За минулу добу на Донеччині ворог обстріляв 14 населених пунктів, – МВС
Обстріли Донеччини (ілюстративне фото)
Фото: МВС

За минулу добу поліція Донеччини задокументувала 35 фактів порушення законів і звичаїв війни. Ворожих атак зазнали 14 населених пунктів. Окупанти поцілили у мирні домівки, вбили та поранили цивільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Сіверськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Ямпіль, селах Бердичі, Диліївка, Іванівське, Дружба, Кам’янка, Предтечине, Сєверне", –йдеться у повідомленні.

Армія РФ вела вогонь з авіації, РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії й танків.

Зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об'єктів – 27 житлових будинків, елеватор, автостанція, АЗС, ринок, адмінбудівля, господарчі споруди, автомобіль.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 79 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 180 осіб, серед них 4824 – діти, 1936 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, згідно зі зведенням ОВА, за добу росіяни вбили девʼятьох цивільних людей у Донецькій області.

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