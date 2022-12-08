Оскарження наказів командування та нюанси складання рапортів: поради військового адвоката

Одна з найбільш затребуваних послуг – допомога в оскарженні дій або бездіяльності командування, а також у складанні військових рапортів.

Військовослужбовці, які віддано захищають Україну, самі часто потребують юридичного захисту. Про це свідчить велика кількість запитів на послуги військового адвоката в останні кілька місяців.

Фото: Оперативний ЗСУ

Накази, дії та бездіяльність військового керівництва, які можна оскаржити

Стаття 110 Дисциплінарного статуту ЗСУ дозволяє військовослужбовцям подавати письмові заяви та скарги, а також звертатися особисто до відповідних посадових осіб та органів. Це може відбуватися у таких випадках:

● прийняття щодо них незаконного рішення або неправомірні дії чи бездіяльність командирів чи інших військовослужбовців;

● порушення їхніх законних прав, інтересів та свобод;

● незаконного притягнення до відповідальності або покладення на них обов’язків.

Як показує практика, найчастіше оскаржуються накази щодо таких дій керівництва:

● пониження у військовому званні або позбавлення військового звання;

● переміщення по службі;

● накладення дисциплінарного стягнення;

● звільнення з військової служби;

● залишення на службі понад граничний вік;

● укладення, розірвання, продовження контрактів.

До кого можна звернутися зі скаргою? Це залежить від того, що саме ви маєте намір оскаржити. В деяких випадках це може бути ваш безпосередній командир. В інших ситуаціях, за законодавством це можуть бути посадові особи та органи військового управління - командування військової частини, Військової служби правопорядку (ВСП), правоохоронні та інші державні органи.

Для того, щоб правильно визначити адресата скарги, рекомендуємо звернутися до військового адвоката, який проаналізує ваш випадок та визначить, до якого органу або посадової особи ефективніше спрямувати своє звернення.

Як правильно оформити та подати скаргу

Після низки кейсів, у яких брали участь юристи об`єднання, сформували таку стратегію подання скарг.

Принципово важливо подавати скаргу винятково у письмовому вигляді. Попри те, що законодавство передбачає також усне звернення, для ефективного вирішення вашої ситуації потрібен повноцінний письмовий документ.

У цьому документі маєте зазначити наступне:

● ваші дані та контакти – ПІП, звання або посаду, адресу та номер телефону;

● адресата скарги – посадовця або державний орган, до якого ви звертаєтеся;

● обставини ситуації та в чому саме полягає порушення ваших прав;

● вимоги – що саме ви хочете отримати за результатами розгляду вашої скарги;

● бажання брати участь у розгляді справи, якщо ви дійсно хочете бути присутнім.

Намагайтеся викладати вимоги у скарзі докладно та зрозуміло, додатково обгрунтувавши свою позицію нормами чинного законодавства - від цього залежатиме, наскільки успішним буде вирішення питання.

Готувати скаргу необхідно у двох примірниках. Один ви подаєте тому, хто буде її розглядати, а на другому вам мають поставити відмітку про отримання вашої скарги. Примірник з відміткою ви зберігаєте у себе. Так за необхідності ви зможете довести факт вашого звернення.

Що варто знати про розгляд скарги

Після отримання вашого звернення відповідний орган має його розглянути протягом одного місяця. Якщо ваше питання не потребує додаткового вивчення, його можуть розглянути негайно, але не пізніше 15 днів від моменту надходження.

Ви можете бути присутні під час розгляду вашої скарги. У вас також є право подати додаткові матеріали та залучити свідків – саме на цій стадії військовий адвокат може представляти ваші інтереси.

За результатами розгляду, скаргу задовольняють або відмовляють в її задоволенні. Відмова обов`язково має бути письмовою та аргументованою, із зазначенням конкретних причин та посиланнями на норми закону.

Бо якщо ви з нею не згодні, маєте право оскаржити відмову в суді.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК та як це краще зробити

У нашій практиці є окрема категорія звернень, яка стосується оскарження постанов військово-лікарських комісій (ВКЛ), від яких залежить:

● придатність особи до військової служби;

● можливість звільнення зі служби за станом здоров’я;

● надання військовослужбовцю відпустки у зв’язку з погіршенням здоров’я.

Є два шляхи, щоб оскаржити рішення ВЛК. Перший – звернення до комісії вищого рівня. Наприклад, постанова ВЛК певного регіону може оскаржуватися до Центральної ВЛК.

Другий шлях – оскарження до суду. До нього варто вдаватися, коли позасудовий варіант не спрацював, або ж треба оскаржити постанову Центральної ВЛК. Варто зазначити, що звернення до суду – це самостійний спосіб захисту, а отже можна звертатися і не оскаржуючи рішення до вищестоящої ВЛК.

Для успішного оскарження потрібно:

● скласти письмову скаргу з детальним описом ситуації та зазначити, чому саме ви не згодні з рішенням ВЛК;

● надати медичні або інші документи, що підтверджують вашу позицію – наприклад, вашу медичну картку, історії хвороби, документально встановлені діагнози тощо.

● Якщо вашу скаргу не задовольнили, варто звертатися з позовом до адміністративного суду за вашим місцезнаходженням або за місцезнаходженням відповідної ВЛК.

Для більшої вірогідності успішного оскарження рішень ВЛК, варто залучити до справи військового адвоката, який обере правильну стратегію захисту ваших інтересів, допоможе зібрати та підготувати документи, які підтверджують вашу позицію.

Які нюанси слід врахувати при складанні військових рапортів

Військовий рапорт – це документ, за допомогою якого військовослужбовець може ініціювати певні процедури. Наприклад, надання йому відпустки або переведення в іншу військову частину. Простіше кажучи, якщо вам щось потрібно від свого командування, найчастіше вам доведеться скласти про це рапорт.

Головний нюанс при складанні рапортів – чітко викласти та кваліфіковано обґрунтувати свої вимоги або прохання.

Від цього залежить, наскільки важко адресату буде вам відмовити. Тож можна використати зразок рапорту з інтернету, але навіть його необхідно «посилити» та адаптувати під ваші обставини.

Розглянемо нюанси оформлення найпоширеніших рапортів:

● рапорт на переведення – є непоодинокі випадки, коли військовому не вдається поладнати з безпосереднім командуванням або його не задовольняють умови служби в певні військовій частині. Але спочатку вам необхідно отримати відношення від тієї частини, де ви хочете служити.

Варто також знати, що підстави переведення залежать від того, на яку посаду ви претендуєте: рівнозначну, вищу або нижчу. В будь-якому випадку до цього питання краще залучити юриста.

● рапорт на звільнення з ЗСУ – в цьому документі принципово важливо зазначити законну підставу для вашого звільнення. Їхній перелік міститься в ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу». Зокрема, широке коло підстав, які дозволяють подати рапорт про звільнення за сімейними обставинами. Крім того, до рапорту про звільнення варто додати документи, які доводять наявність законної підстави для звільнення;

● рапорт на відпустку – під час воєнного стану перелік підстав для відпустки військовим суттєво скоротили, але ви можете, наприклад, скласти рапорт на відпустку за сімейними обставинам або за станом здоров’я. У першому випадку підставами може бути тяжка хвороба рідних або дружини чи чоловіка, укладення шлюбу військовослужбовцем або похорони когось із близьких або родичів.

Тож підсумую: обізнаний означає озброєний. Впевнений, що ця інформація стане в нагоді більшості військових. В разі сумнівів під час підготовки таких документів, варто пам`ятати про те, що в Україні є досвідчені адвокати з воєнного права, які допоможуть у вирішенні ваших питань.