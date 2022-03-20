Зеленський підписав низку законів, зокрема про воєнний стан і статус ветеранів війни

Підписано закон про затвердження Указу Президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів воєнного часу.

Про це йдеться на сторінці Верховної Ради України.

Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану №2120-ІХ (реєстр №7137-д).

Закон визначає особливості адміністрування податків і зборів під час дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022, реалізації необхідних заходів щодо підтримки військових і правоохоронних підрозділів у відбитті збройного нападу Російської Федерації та забезпечення прав і обов’язків платників податків.

Закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №2119-IX (реєстр. №7168).

Цим Законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Закон про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про Службу військового капеланства» щодо дати набрання чинності №2131-IX (реєстр. №7130).

Законом пришвидшить створення Служби військового капеланства та законодавчого закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців, визначення організаційно-правових засад взаємодії військових формувань і релігійних організацій у процесі забезпечення функціонування інституту військового капеланства.

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану №2126-IX (реєстр. №7133).

Законом надано державні гарантії здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ та їх реалізація, забезпечення максимального сприяння створенню безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Закон про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України №2138-IX (реєстр. №7157).

Закон передбачає, що рішення про визнання територій тимчасово окупованими буде прийматися Радою національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, що забезпечить можливість швидкого реагування на зміни воєнної ситуації в країні.

Закон про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України №2121-IX (реєстр. №7151).

Законом розширено коло осіб, віднесених до учасників бойових дій та до осіб з інвалідністю внаслідок війни, доповнивши їх:

добровольцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

особами, які увійшли у склад добровольчого формування територіальної громади та особи, які увійшли до складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»;

особами, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осіб з інвалідністю №2122-IX (реєстр. №7140-1).

Закон спрощує звільнення від військової служби осіб з інвалідністю І та ІІ груп та осіб, які доглядають за такими особами з інвалідністю і хворими дітьми.

Закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану» №2124-IX (реєстр. №7145).

Закон встановлює правовий захист військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» шляхом закріплення поняття «бойового імунітету» за закріплення в загальній частині Кримінального кодексу інституту звільнення від кримінальної відповідальності за:

втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна,

наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту,

виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів і звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон про внесення зміни до пункту 4-1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України №2127-IX (реєстр. №6384).

Закон передбачає перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною судовою адміністрацією України.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану №2132-IX (реєстр. №7144).

Законом визначено додаткові завдання єдиної державної системи цивільного захисту у відбудовний період після закінчення воєнних дій:

уточнено повноваження Кабінету Міністрів України, зокрема, щодо затвердження щорічного плану основних заходів

цивільного захисту України, включаючи заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій;

визначено зміст та строки здійснення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків воєнних дій під час дії воєнного стану;до повноважень військових адміністрацій населених пунктів на відповідній території пропонується віднести «надання дозволів на користування надрами (крім нафти і газу) відповідно до переліку та порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для забезпечення обороноздатності держави, строком не більше одного року», передбачено, що під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій не підлягають оцінці впливу на довкілля відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій.

Закон про внеcення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України №2134-IX (реєстр. №7166).

Закон визначає деякі особливості регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації.

Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" №2135-IX (реєстр. №7167).

Законом збільшено фінансування Державного бюджету України за рахунок зовнішніх запозичень, а саме офіційної кредитної підтримки обороноздатності Збройних сил України, наданої Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, та затверджено додаткові видатки спеціального фонду Міністерству оборони України на фінансування бюджетної програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання».

Нагадаємо, 15 березня народні депутати загалом прийняли 21 законопроєкт, усі вони були направлені на підпис президенту.