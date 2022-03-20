Зеленський: Провал переговорів з Путіним означатиме, що це Третя світова війна

Він впевнений, що тільки переговори можуть покласти край війні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Він додав, що, якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком третьої світової війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

Зеленський впевнений, що тільки переговори можуть покласти край війні в Україні. Він заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з Путіним.

"Я готовий до переговорів. Я був готовий останні два роки. І без переговорів ми не можемо закінчити цю війну", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що переговори між Україною і Росією триватимуть, оскільки це шанс зупинити загибель мирного населення.

"Всі люди, які думають, що цей діалог поверхневий, і що він нічого не вирішить, просто не розуміють, що це дуже цінно... Я не можу розповісти вам про результати цих переговорів, але ми щодня втрачаємо людей, невинних людей. Російські сили прийшли, щоб винищити нас, вбити нас. І ми продемонстрували гідність нашого народу, і нашої армії, ми вміємо завдати потужного удару, вміємо завдати удару у відповідь", - відповів Зеленський.

Проте він підкреслив, що Україна повинна використовувати всі шанси для завершення війни, інакше це може перерости в більш масштабний конфлікт.

"Ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість домовитися про можливість розмови з Путіним. Але якщо ці спроби зазнають невдачі, це означатиме, що це третя світова війна", - акцентував президент.

Зазначимо, що українська та російська делегації вже провели чотири раунди переговорів. З російського боку делегацію очолює колишній міністр культури та помічник Путіна Мединський. Сам Путін, за деякими даними, перебуває у бункері на Алтаї. Бункер розрахований на ядерну війну.

18 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що необхідність зустрічі Путіна та Зеленського залежатиме від модальності документа про припинення вогню, її ще належить узгодити.

Раніше видання Financial Times опублікувало проєкт мирної угоди між Україною і РФ. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав її не більш як чернеткою, котра демонструє позиції Росії, та зазначив, що українська сторона підтверджує лише припинення вогню, виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн.