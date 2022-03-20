"Прямий" та "5 канал" оприлюднили заяву щодо указу Зеленського про "єдину інформаційну політику"

Канали будуть виконувати указ президента, але закликають не обмежувати мовлення телекомпаній з проукраїнською позицією.

"Прямий" та "5 канал" оприлюднили заяву щодо указу президента Володимира Зеленського, який ввів в дію рішення РНБО про "єдину інформаційну політику" в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє 5 канал.

"Ми, журналісти та акціонери двох телеканалів, "Прямого" та "5 каналу", підтримуємо зусилля влади в організації оборони країни – у тому числі в інформаційній сфері. Зокрема, і указ президента Україні, який ввів у дію рішення РНБОУ "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Як заявили журналісти, не існує жодних підстав обмежувати самостійне мовлення двох каналів з твердою проукраїнською позицією.

"Ми здатні й надалі забезпечувати повноцінне цілодобове мовлення і ефективно битися в інформаційній війні, захищаючи Україну, разом з колегами-журналістами з інших каналів. Втім, розуміємо логіку воєнного стану. Нині – час великих випробувань, коли внутрішня єдність, консолідація всього суспільства заради перемоги є наріжним каменем, запорукою перемоги. Тому ми будемо діяти відповідно до закону", - йдеться в заяві.

"Прямий" та "5 канал" будуть виконувати указ президента та рішення РНБО.

"В очікуванні рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якій РНБОУ рекомендувала розробити механізм реалізації рішення Ради нацбезпеки, починаємо виконувати указ президента.Готові збільшити на усіх частотах наших каналів обсяг трансляції єдиного марафону на платформі стратегічної комунікації "Єдині новини UA Разом". І, до речі, вже зараз транслюємо їхні випуски новин. Натомість маємо отримати на паритетних засадах з іншими учасниками проекту достатній обсяг часу для трансляції програм "Прямого" та "5 каналу" на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики", - додали у заяві.

Також представники двох каналів мають намір делегувати своїх людей до редакційної групи єдиного інформаційного марафону для обміну програмами, ідеями та гостями.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави» і «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», ухвалені 18 березня 2022 року.

У рішенні йдеться, що «в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній платформі — цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом"».

Спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне. Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема 5 канал та Прямий, не беруть участі в спільному проєкті та транслюють власний марафон.