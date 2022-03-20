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В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР

Путін віддав наказ одній з небагатьох довірених осіб.

В Україну прибула група вагнерівців, якій доручено вбити Зеленського, - ГУР
Фото: скрін

В Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язані з наближеним до Путіна власником ПВК «Ліга» (Вагнер) Євгеном Пригожиним

Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

"Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчилися провалом і ліквідацією терористів. Ключові мішені найманців: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ГУР, російські окупанти, не досягши поставлених задач протягом повномасштабної агресії проти України, далі намагаються дестабілізувати роботу української влади, деморалізувати суспільство, розкоординувати рух опору та загальмувати міжнародну взаємодію України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.

"Зазначаємо: українській армії, спецслужбам і правоохоронним органам добре відомі плани Кремля. Ми готові до відсічі агресору і на фронті, і в тилу", - заявили у військовій розвідці.

Раніше повідомляли, що в перші 10 днів війни на президента України Володимира Зеленського було скоєно три замахи.

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