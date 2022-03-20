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Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі

Сили оборони готові до відсічі. 

Генштаб оцінює як високу загрозу наступу на Волинь з території Білорусі
Фото: EPA/UPG

Загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку оцінюється як висока.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у коментарі для ЗМІ.

"Загроза наступу з РБ на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", – йдеться у повідомленні.

Територія Білорусі, за згоди Лукашенка, використовується Росією як плацдарм для ударів по Україні, зокрема й ракетних. У білоруських лікарнях також лікують окупаційних військових, при цьому кров для них збирають серед працівників бюджетної сфери, а білоруську залізницю росіяни використовують для постачання боєприпасів окупантам. Є інформація, що громадяни Білорусі намагаються протидіяти цьому. 

2 березня в Генштабі повідомили, що на Волині підрозділи Збройних Сил України створили надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за діями противника, який проводить демонстраційні маневри вздовж кордону України.

13 березня в Генштабі повідомили, що імовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України розцінюється Генштабом ЗСУ як висока.

Крім того, Росія розробляє спецоперацію залучення до війни з Україною білоруських військових. Для цього їх хочуть перевдягнути в російську військову форму.

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