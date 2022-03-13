РФ збирається відправити в Україну 1500 морських піхотинців, а в Білорусі кров для поранених росіян збирають по бюджетниках

ЗСУ продовжують гідно давати відсіч ворогу і тільки вчора знищили два вертольоти, два винищувачі та два БПЛА.

Росія планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40 окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот) до війни проти України.

Ворог формує нові підрозділи через свої великі втрати, повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку 18 доби повномасштабної війни Росії проти України.

У Білорусі в лікарнях південно-східного регіону лікується велика кількість поранених у боях проти України росіян. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.

"Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення", – повідомили в Генштабі.

Загалом нині стан, становище та характер дій сил оборони України залишився без суттєвих змін.

"Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА", – зазначили в Генштабі.

Ворог продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для своїх потреб і розміщує підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг і форму ЗС України.

"Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський озвучив втрати українських військовослужбовців з 24 лютого – близько 1300 осіб. Ворог втратив приблизно 12 000. Водночас, крім військових, росіяни вбивають мирних мешканців України. В самому лише Маріуполі за 12 днів окупаційної облоги загинули більш ніж 1500 людей.