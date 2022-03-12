З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тонн гуманітарної допомоги, - Шмигаль

З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця наразі працюють як логістичний штаб. І за їхніми даними, вже третина отриманої допомоги розвезена по регіонах і розподілена відповідно до потреб кожного регіону", - повідомив Шмигаль.

Крім того, премʼєр-міністр зазначив, що уряд ухвалив рішення про збільшення коштів Резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. 12,5 млрд грн було перераховано військовим на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. Ще 3,9 млрд грн було спрямовано на харчування ЗСУ.

Денис Шмигаль також запевнив, що на найближчі місяці Україна забезпечена запасами продовольства. Таким чином уряд продовжує план підтримки посівної кампанії.

Нагадаємо, що сьогодні в Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції. Постраждалих і жертв не було.