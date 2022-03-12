Маріуполь: спецпідрозділ прикордонників знищив 15 окупантів

Підрозділ Державної прикордонної служби ліквідував 15 російських окупантів під час боїв під Маріуполем. Про це зазначає пресслужба відомства.

"Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ДПСУ запевнили: бойовий дух українських захисників у блокадному Маріуполі високий, попри те, що зв’язок із ними нестабільний.