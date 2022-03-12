Мінекономіки: роботодавець не може відправляти у відпустку без збереження зарплати

В українському законодавстві не передбачено оформлення відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Про це нагадало Мінекономіки у своєму пресрелізі.

Міністерство пояснює: якщо у зв'язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів чи організація роботи окремих працівників – роботодавцю необхідно оформляти простій.

При цьому працівники за згодою можуть бути переведені на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості терміном до одного місяця.

У разі оголошення простою оплата праці здійснюється на умовах, визначених колективним договором або організаційно-розпорядчим актом роботодавця, але вона не може бути нижчою за дві третини окладу.