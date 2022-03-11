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Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги на 300 млн євро

Це перший платіж із пакета в 1,2 млрд євро.

Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги на 300 млн євро
Фото: Макс Требухов

Європейський Союз у п'ятницю, 11 березня, надав Україні перші 300 мільйонів євро екстреної макрофінансової допомоги з пакету в 1,2 мільярда євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

"Путінська війна чинить жорстокий військовий та економічний тиск на хоробрих людей України. Європа незмінно їх підтримує. Сьогодні ми виплатили 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги", – написала вона у Twitter українською.

За тиждень Україна отримала від МВФ 1,4 млрд доларів США, а від міжнародних партнерів – 711,8 млн євро, зазначає "Фінклуб".

Зокрема, Україна отримала:

– 300 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС (із першого траншу у 600 млн євро);

– 311,8 млн євро позики на політику розвитку "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (Supplement Loan For Second Economic Recovery Development Policy Loan) від Світового Банку (із програми на 440 млн євро);

– 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку в рамках "Пакету солідарності з Україною" (Solidarity Package for Ukraine) із програми на 668 млн євро.

Очікується, що наступного тижня Україні буде перераховано другу частину траншу макрофіну ЄС у 300 млн євро.

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