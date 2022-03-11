Енергоатом забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива. Про це вони повідомляють на своєму тг-каналі.

Енергоатом забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

У 2018 році третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції став першим енергоблоком в Україні, який перейшов з російського ядерного палива на паливо американської компанії Westinghouse.

Наразі на російських ТВЕЛах працюють дев'ять з п'ятнадцяти українських атомних енергоблоків. Ще шість - чотири на Запорізькій АЕС і два на Южно-Українській - використовують ядерне паливо компанії Westinghouse.

У 2022 році касети Westinghouse мають почати завантажувати в енергоблок №3 Рівненської АЕС.