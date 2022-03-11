Через нічний авіаудар весь Чернігів лишився без водопостачання

Росія вдарила по бібліотеці і стадіону.

Через ворожі авіаудари по Чернігову цієї ночі все місто залишилося без водопостачання. Було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру.

Про це повідомили в пресслужбі КП "Чернігівводоканал".

Мешканців просять повідомляти про пошкодження мереж. Знайти їх можна за вирвою з водою або слідами витоку.

Повідомити про виявлення треба КП у соцмережах.

Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус вранці повідомив, що Росія вдарила по стадіону і бібліотеці.

"Вони гатять по цивільних обʼєктах – стадіон імені Гагаріна, вирва за мною – це прилетіло з літака. Знаю, що є прорив пʼятисотки водоканалу. Всі комунальники працюють на відновлення мереж. Роботи ведуться, найближчим часом зʼявиться вода", – заявив він.

Нагадаємо, ворожі війська цієї ночі також вдарили по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.