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Через нічний авіаудар весь Чернігів лишився без водопостачання

Росія вдарила по бібліотеці і стадіону. 

Через ворожі авіаудари по Чернігову цієї ночі все місто залишилося без водопостачання. Було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру.

Про це повідомили в пресслужбі КП "Чернігівводоканал".

Мешканців просять повідомляти про пошкодження мереж. Знайти їх можна за вирвою з водою або слідами витоку. 

Повідомити про виявлення треба КП у соцмережах. 

Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус вранці повідомив, що Росія вдарила по стадіону і бібліотеці.

"Вони гатять по цивільних обʼєктах – стадіон імені Гагаріна, вирва за мною – це прилетіло з літака. Знаю, що є прорив пʼятисотки водоканалу. Всі комунальники працюють на відновлення мереж. Роботи ведуться, найближчим часом зʼявиться вода", – заявив він. 

Нагадаємо, ворожі війська цієї ночі також вдарили по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.

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