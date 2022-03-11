Через нічний авіаудар весь Чернігів лишився без водопостачання

Через ворожі авіаудари по Чернігову цієї ночі все місто залишилося без водопостачання. Було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру.
Про це повідомили в пресслужбі КП "Чернігівводоканал".
Мешканців просять повідомляти про пошкодження мереж. Знайти їх можна за вирвою з водою або слідами витоку.
Повідомити про виявлення треба КП у соцмережах.
Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус вранці повідомив, що Росія вдарила по стадіону і бібліотеці.
"Вони гатять по цивільних обʼєктах – стадіон імені Гагаріна, вирва за мною – це прилетіло з літака. Знаю, що є прорив пʼятисотки водоканалу. Всі комунальники працюють на відновлення мереж. Роботи ведуться, найближчим часом зʼявиться вода", – заявив він.
Нагадаємо, ворожі війська цієї ночі також вдарили по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.