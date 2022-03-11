У Луцьку пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Ігор Поліщук, ударили в районі аеродрому. Через це в місті тимчасово призупиняли роботу двох котелень, але станом на 10 ранку теплопостачання відновлено.

Росія завдала ракетних ударів по Луцькому аеродрому ще в перший день війни, після чого в місті обстрілів не було.

Як передають кореспонденти Суспільного, станом на 6:30 11 березня, одразу кілька мікрорайонів та центр міста затягнуло димом. У військовій адміністрації поки що не повідомляють подробиць.

Оновлення. Унаслідок авіаудару по Луцьку загинули четверо військових, шестеро були поранені. Про це повідомив голова Волинської ОДА (ВЦА) Юрій Погуляйко (уточнено дані щодо жертв – кількість збільшилась із двох до чотирьох).

"Сьогодні вранці приблизно о 5:45 11 березня відбувся обстріл чотирма ракетам, які, за оцінкою, були випущені з бомбардувальника армії РФ по обʼєктам військового аеродрому Луцька", – повідомив він.