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Інтерпол посилено перевірятиме розсилки Росії

Однак співпрацю продовжить.

Інтерпол посилено перевірятиме розсилки Росії
Фото: EPA/UPG

У Міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол повідомили, що продовжать співпрацю з Росією, проте посилять порядок розгляду її запитів. Про це зазначають на сайті Інтерполу.

"Починаючи з цього моменту, НЦБ (Національне центральне бюро) Москви більше не може відправляти розсилки безпосередньо в країни-члени. НЦБ Москви тепер має направляти всі розсилки до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу", — заявили в організації.

Лише якщо запит буде визнано відповідним, Інтерпол поширить його серед інших країн-членів. В організації додали, що генсек може терміново ухвалити додаткові заходи, якщо виникне відповідна потреба.

В Інтерполі пояснили відмову виключити Росію тим, що дотримуються засадничого принципу своєї роботи — нейтралітету, "навіть коли країни-члени залучені в конфлікт".

Водночас в організації висловили співчуття Україні у зв'язку з війною, що її розв'язала Росія. 

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