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Білорусь дозволила перевозити російські бойові ракети своєю залізницею

Крім небезпеки детонування, є реальна загроза рейкової війни.

Білорусь дозволила перевозити російські бойові ракети своєю залізницею
Фото: ЕРА/UPG

Олександр Лукашенко санкціонував використання білоруської залізниці для перевезення російських ракет для війни проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Там вказали, що до жодних заходів безпеки білоруська сторона не вдається, що загрожує вибухами з численними жертвами.

У напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:

  • головні частини ракет "Точка-У",
  • реактивні снаряди РСЗВ "Град",
  • реактивні снаряди "Смерч";
  • квазібалістичні та крилаті ракети "Іскандер" і т.д.

"Крім небезпеки детонування, є реальна загроза рейкової війни на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. У цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати", — йдеться в повідомленні.

У РНБО зазначають, що білоруське суспільство має вимагати від влади заборонити пересування військових ешелонів з технікою, а ті, хто перевозить російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.

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