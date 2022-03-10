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​"Це поверне Росію в 1917 рік", - російський олігарх Потанін виступив проти конфіскації активів іноземних компаній

Наслідками такого кроку стане глобальна недовіра до Росії з боку інвесторів і відчуватимуться ще багато десятиліть.

​"Це поверне Росію в 1917 рік", - російський олігарх Потанін виступив проти конфіскації активів іноземних компаній
Фото: EPA/UPG

Один із найбагатших бізнесменів Росії, голова "Норнікелю" Володимир Потанін виступив проти конфіскації активів іноземних компаній, які йдуть з російського ринку через війну в Україні.

Його заяву опублікувала пресслужба "Норнікелю".

"Це поверне нас на сто років тому, у 1917 рік, і наслідки такого кроку - глобальна недовіра до Росії з боку інвесторів - ми відчуватимемо багато десятиліть", - зазначив Потанін

Він назвав рішення іноземних компаній "емоційним" і висловив сподівання, що вони повернуться на російський ринок.

Потанін також підтримав пропозицію Мінекономрозвитку РФ про запровадження зовнішнього управління в таких компаніях. "Це дозволить власникам зберегти власність, а компаніям - уникнути розвалу, продовжувати випускати продукцію та платити гроші працівникам", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо, після військового вторгнення Російї в Україну десятки світових компаній і брендів із різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. У правлячій партії "Єдина Росія" заявили, що активи таких компаній слід "націоналізувати", оскільки звільнення з ринку можна розцінити як "навмисне банкрутство".

В уряд та Генпрокуратуру РФ вже направлено список із 59 зарубіжних підприємств, які можуть бути "націоналізовані". Серед них - Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota та H&M.

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