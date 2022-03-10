Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

​Після бою з російськими окупантами на Чернігівщині ЗСУ захопили ворожу техніку

Зокрема, 10 танків, ЗРК і броньовану евакуаційну машину.

​Після бою з російськими окупантами на Чернігівщині ЗСУ захопили ворожу техніку
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

На Чернігівщині один із підрозділів Оперативного командування "Північ" прийняв бій із переважаючими силами російських загарбників. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК "Північ".

"В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - зазначили військові.

Невдовзі на сторінці командування з'явилася інформація про нові трофеї.

Нагадаємо, 10 березня російські окупанти обстріляли колону людей, що прямувала пішки з Чернігова в напрямку Куликівки. Одна дитина загинула, четверо людей поранено.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українська армія примусила ворога відійти за двома напрямками, а на Чернігівщині окупанти шукають способу здатись у полон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також