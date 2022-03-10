​Після бою з російськими окупантами на Чернігівщині ЗСУ захопили ворожу техніку

На Чернігівщині один із підрозділів Оперативного командування "Північ" прийняв бій із переважаючими силами російських загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК "Північ".

"В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - зазначили військові.

Невдовзі на сторінці командування з'явилася інформація про нові трофеї.

Нагадаємо, 10 березня російські окупанти обстріляли колону людей, що прямувала пішки з Чернігова в напрямку Куликівки. Одна дитина загинула, четверо людей поранено.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українська армія примусила ворога відійти за двома напрямками, а на Чернігівщині окупанти шукають способу здатись у полон.