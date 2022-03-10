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Більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ, – опитування

42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.

Більш ніж половина парафіян УПЦ Московського патріархату підтримують розірвання зв’язків з РПЦ, – опитування
Зруйнована російськими військами церква УПЦ МП

63% респондентів підтримують ідею розриву зав’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою. Не підтримують цю ідею лише 10%. Ще 18% відповіли, що їм байдуже, 9% не змогли відповісти. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 8-9 березня

Серед парафіян УПЦ Московського патріархату також більш ніж половина підтримують розірвання зв’язків з РПЦ, чверть кажуть, що їм байдуже, і лише 13% з них проти розриву. 

40% українців упевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України. Ще чверть опитаних вважають, що в Росії кожен другий підтримує війну, і чверть думають, що прихильники війни там у меншості. 

42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови. 22% думають, що це можливо за 20-30 років після війни, 18% – що за 10-15 років, і лише 12% вважають відновлення дружби можливим за пару років після війни. Трохи більше вірять у відновлення стосунків мешканці півдня та сходу і ті, хто має родичів у Росії. Але і серед них понад третина взагалі не вірить у повернення дружби між народами. 

Опитування проведено 8-9 березня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1200 респондентів, похибка репрезентативності – 2,8%. 

Нагадаємо, 91% опитаних, думаючи про ситуацію в Україні, відчуває надію. Лише 6% відчувають безвихідь. У всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії. 

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