Евакуацію з Волновахи досі не вдалося провести, гуманітарний вантаж у Маріуполь не пускають, – Верещук

Найгірша ситуація з евакуацією та доставленням гуманітарної допомоги зберігається у Донецькій області. З Волновахи до Покровська вивезти людей не вдається з 5 березня.

У Маріуполі зберігається реальна гуманітарна катастрофа. Про це міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила на брифінгу.

"Ми не змогли сьогодні знову відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом уже який день поспіль. Авіаудари, які знищили пологовий будинок, побачив весь світ", – підкреслила вона.

Верещук зазначила, що вимагає від народів світу, зокрема Польщі, США, Великобританії, допомоги своїм владам зробити так, щоб гуманітарні коридори в Україні запрацювали, щоб небо над Україною було закрите.

"Допоможіть своїм владам відчути, що ви прагнете свободи, демократії, що ці цінності, які ви будете боронити разом з нами. А ми будемо боротися, виганяти ворога з нашої землі", – зазначила міністр.

Успішно евакуацію за останні два дні провели на Сумщині, звідки в напрямку Полтави вивезли більше 60 000 мирних мешканців – жінок, дітей і маломобільних, людей похилого віку.

На Харківщині з Ізюма до Лозової евакуювали близько 3000 людей. До Ізюма також вдалося доставити гуманітарну допомогу – більше 100 тон продуктів, води та ліків.

З Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля і Бучі на Київщині за вчора евакуювали більше 20 000 мирних мешканців, процес триває.

Верещук зазначила, що є складнощі з блокпостом Стоянка – люди скаржаться, що не можуть там проїхати.

В Енергодар завезли більше 100 тон допомоги.

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього звернення говорив, що Росія не дає доставляти в українські міста гуманітарну допомогу заради створення пропагандистської картинки, нібито українці приймають і просять допомогу від РФ.