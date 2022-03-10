Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ГоловнаСуспільствоВійна

Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25

Штурмовик перебував на озброєнні російського Східного військового округу.

Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Бійці 10 гірсько-штурмової бригади ЗСУ сьогодні знищили ще один ворожий штурмовик.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Коломийської десятки.

"Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18 шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Чернігівка, Приморський край)", - повідомили військові.

Фото: Сергій Борзов

Фото: Сергій Борзов

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Станом на 10 березня загарбник втратив 130 літаків і гелікоптерів.

9 березня українські військові збили літак окупантів. Він упав на приватний будинок на Осокорках у Києві

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також