Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Бійці 10 гірсько-штурмової бригади ЗСУ сьогодні знищили ще один ворожий штурмовик.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Коломийської десятки.

"Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10 гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18 шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Чернігівка, Приморський край)", - повідомили військові.

Фото: Сергій Борзов

Фото: Сергій Борзов

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Станом на 10 березня загарбник втратив 130 літаків і гелікоптерів.

9 березня українські військові збили літак окупантів. Він упав на приватний будинок на Осокорках у Києві.