Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив фото збитого українськими військовими російського літака.

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Літак окупантів Су-27 упав просто на приватний будинок на Осокорках у Києві. Будинок зруйновано.

"Ворожий пілот катапультувався, але загинув", – зазначається в повідомленні.

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Як повідомляли, близько 05:00 25 лютого по вул. Садовій, 54 у Києві загорівся житловий двоповерховий будинок. Причиною пожежі стало падіння фрагментів літака.

7 березня українські військові менш ніж за годину збили над Києвом два ворожі літаки.