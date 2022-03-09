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Окупанти примусово ведуть рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь

На борту перебувають “зелені чоловічки”, які тримають екіпаж під дулами. 

Окупанти примусово ведуть рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь

Захоплене російськими окупантами цивільне рятувальне судно "Сапфір" транспортують у порт окупованого Севастополя.

Про це повідомив капітан “Сапфіра”, якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, йдеться у Телеграм-каналі ГУР МОУ.

Капітан повідомив, що на борту перебувають “зелені чоловічки”, які тримають екіпаж під дулами. 

На судно прибув капітан окупантів, який узяв на себе функції командування.

Дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

Нагадаємо, на борту “Сапфіра” перебував священник Одеської єпархії Василь Вирозуб. Судно мало забрати тіла українських військових, убитих на острові Зміїному. Рятувальна місія була узгоджена з окупантами.

Однак у результаті виявилося, що загиблих на острові немає, а російські військові використали ситуацію як привід, щоб заманити рятувальне судно, на якому не було ніякого озброєння, і захопити його разом з цивільним екіпажем і священником ПЦУ.

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