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Російські війська відкрили вогонь під час евакуації з Демидова, вбито одну людину

Поранення отримали один поліцейський і один цивільний. 

Під час евакуації мирних мешканців з Демидова Київської області російські війська відкрили вогонь. Один поліцейський загинув, двоє тяжко поранені.

Про це повідомили у Facebook поліції Київщини.

"Сьогодні, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій окупанти відкрили стрілянину в бік поліцейських і мирних жителів. Один поліцейський загинув на місці. Ще один правоохоронець і мирний житель тяжко поранені та доправлені до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко.

Загиблий правоохоронець
Фото: Поліція Київської області
Загиблий правоохоронець

З окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких – діти.

Нагадаємо, Російська Федерація дала публічне запевнення, що гарантує режим тиші сьогодні з 9:00 по 21:00 для евакуації мирних мешканців у кількох областях. Це маршрути Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ. 

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