У Харкові відновили українське телевізійне мовлення.
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
“Цифрове телевізійне мовлення в області працює завдяки зусиллям технічного фахівця харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку”, – йдеться в повідомленні.
Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник – UA Харків.
Нагадаємо, телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.