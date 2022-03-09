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У Харкові відновили українське телевізійне мовлення

Харків'янам доступні 16 національних телеканалів.

У Харкові відновили українське телевізійне мовлення
Фото: У Харкові відновили українське телевізійне мовлення

У Харкові відновили українське телевізійне мовлення.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

“Цифрове телевізійне мовлення в області працює завдяки зусиллям технічного фахівця харківської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку”, – йдеться в повідомленні.

Наразі харків'янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник – UA Харків. 

Нагадаємо, телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.

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