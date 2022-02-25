На складах є достатньо медикаментів, аптеки в лікарнях працюють, – МОЗ

Не працювали аптечні заклади на територіях обстрілу.

Наразі на складах достатньо запасів медичних препаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

У місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрились. Це пов'язано з безпекою та доїздом працівників аптек.

“Але аптеки, які розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби”, – зазначили в міністерстві.

Урядовці просять відстежувати інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які на доручення МОЗ відпрацювали питання роботи аптек з їхніми власниками та постійно оновлюють адреси відкритих аптек.

“Основні вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичному режимі. Програма "Доступні ліки" також працює без змін, рецепти гасяться (навіть паперові)”, – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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