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На складах є достатньо медикаментів, аптеки в лікарнях працюють, – МОЗ

Не працювали аптечні заклади на територіях обстрілу.

На складах є достатньо медикаментів, аптеки в лікарнях працюють, – МОЗ
Военная аптечка, соответствующая техстандам Украины
Фото: prom.ua

Наразі на складах достатньо запасів медичних препаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

У місцях, де йдуть активні бойові дії та відбуваються обстріли, деякі аптечні заклади не відкрились. Це пов'язано з безпекою та доїздом працівників аптек.

“Але аптеки, які розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби”, – зазначили в міністерстві.

Урядовці просять відстежувати інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які на доручення МОЗ відпрацювали питання роботи аптек з їхніми власниками та постійно оновлюють адреси відкритих аптек.

“Основні вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичному режимі. Програма "Доступні ліки" також працює без змін, рецепти гасяться (навіть паперові)”, – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема, на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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