За минулу добу в Україні зафіксували 25 062 нових випадків ковіду

За минулу добу, 22 лютого, в Україні зафіксували 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2427 дітей та 665 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано 3 140 осіб. 297 пацієнтів померли. Одужали – 37 432 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 783 835 осіб; одужало – 4 023 033. Від ускладнень захворювання померли 105 229 людей.

Всього було здійснено 19 477 406 ПЛР-тестувань.

Також за минулу добу 62 935 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу – 27 071, додаткову – 598, бустерну – 18 422.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Нагадаємо, станом на 22 лютого рівень госпіталізацій з ковідом в Україні нижчий за граничний показник адаптивного карантину. Летальність недуги зменшилася у 4 рази.