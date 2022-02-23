Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Кулеба та Блінкен домовилися про ленд-ліз для України
Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін
Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
Лавров заявив, що Україна "не має права на суверенітет"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
Президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу в Україні зафіксували 25 062 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 3 140 осіб.

За минулу добу в Україні зафіксували 25 062 нових випадків ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За минулу добу, 22 лютого, в Україні зафіксували 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 2427 дітей та 665 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано 3 140 осіб. 297 пацієнтів померли. Одужали – 37 432 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 783 835 осіб; одужало – 4 023 033. Від ускладнень захворювання померли 105 229 людей.

Всього було здійснено 19 477 406 ПЛР-тестувань.

Також за минулу добу 62 935 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу – 27 071, додаткову – 598, бустерну – 18 422.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Нагадаємо, станом на 22 лютого рівень госпіталізацій з ковідом в Україні нижчий за граничний показник адаптивного карантину. Летальність недуги зменшилася у 4 рази.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також