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За добу в Україні зафіксували 13 562 нові випадки ковіду

Госпіталізовано за добу 1 886 осіб, 127 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 13 562 нові випадки ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 254 дитини та 151 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 886 осіб. 127 пацієнтів померли. Одужали 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 734 333 особи, одужало 3 952 363. Від ускладнень захворювання померло 104 645 осіб.

Усього було здійснено 19 390 438 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 2297;
  • Вінницька область – 140;
  • Волинська область – 443;
  • Дніпропетровська область – 1353;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 480;
  • Закарпатська область – 137;
  • Запорізька область – 564;
  • Івано-Франківська область – 126;
  • Київська область – 484;
  • Кіровоградська область – 313;
  • Луганська область – 188;
  • Львівська область – 290;
  • Миколаївська область – 1099;
  • Одеська область – 1011;
  • Полтавська область – 502;
  • Рівненська область – 251;
  • Сумська область – 251;
  • Тернопільська область – 156;
  • Харківська область – 911;
  • Херсонська область – 582;
  • Хмельницька область – 203;
  • Черкаська область – 633;
  • Чернівецька область – 184;
  • Чернігівська область – 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 17 172 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу – 7 965, додаткову – 78, бустерну – 4 360.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу 15 680 361 людина, отримали дві дози 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Нагадаємо, днями Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування коронавірусу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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