За добу в Україні зафіксували 13 562 нові випадки ковіду

За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 254 дитини та 151 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 886 осіб. 127 пацієнтів померли. Одужали 13 904 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 734 333 особи, одужало 3 952 363. Від ускладнень захворювання померло 104 645 осіб.
Усього було здійснено 19 390 438 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 2297;
- Вінницька область – 140;
- Волинська область – 443;
- Дніпропетровська область – 1353;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 480;
- Закарпатська область – 137;
- Запорізька область – 564;
- Івано-Франківська область – 126;
- Київська область – 484;
- Кіровоградська область – 313;
- Луганська область – 188;
- Львівська область – 290;
- Миколаївська область – 1099;
- Одеська область – 1011;
- Полтавська область – 502;
- Рівненська область – 251;
- Сумська область – 251;
- Тернопільська область – 156;
- Харківська область – 911;
- Херсонська область – 582;
- Хмельницька область – 203;
- Черкаська область – 633;
- Чернівецька область – 184;
- Чернігівська область – 368.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 17 172 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу – 7 965, додаткову – 78, бустерну – 4 360.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу 15 680 361 людина, отримали дві дози 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.
Нагадаємо, днями Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування коронавірусу.