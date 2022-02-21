За добу в Україні зафіксували 13 562 нові випадки ковіду

За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 254 дитини та 151 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 886 осіб. 127 пацієнтів померли. Одужали 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 734 333 особи, одужало 3 952 363. Від ускладнень захворювання померло 104 645 осіб.

Усього було здійснено 19 390 438 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 2297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1099;

Одеська область – 1011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 633;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 17 172 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу – 7 965, додаткову – 78, бустерну – 4 360.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу 15 680 361 людина, отримали дві дози 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Нагадаємо, днями Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування коронавірусу.