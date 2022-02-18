Україна отримала 135 тисяч курсів “Молнупіравіру” для лікування коронавірусу

Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування коронавірусу.
Про це йдеться у Телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я України.
60 тисяч із них уже розподілені у регіони.
Його можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто:
- літнім людям;
- людям з ожирінням;
- людям з хворобами серцево-судинної системи;
- людям з діабетом.
“Молнупіравір” призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.
“Препарат “Молнупіравір” заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно”, – зазначили у МОЗ.
Нагадаємо, після проведеної експертизи в Україні дозволили використовувати для лікування коронавірусу препарат “Паксловід” американської компанії Pfizer.