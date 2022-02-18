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Україна отримала 135 тисяч курсів “Молнупіравіру” для лікування коронавірусу

Препарат заборонено продавати в аптеках.

Україна отримала 135 тисяч курсів “Молнупіравіру” для лікування коронавірусу
Фото: zoda.gov.ua

Україна отримала 135 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” для лікування коронавірусу.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я України.

60 тисяч із них уже розподілені у регіони.

Його можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто:

  • літнім людям;
  • людям з ожирінням;
  • людям з хворобами серцево-судинної системи;
  • людям з діабетом.

“Молнупіравір” призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті. 

“Препарат “Молнупіравір” заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно”, – зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, після проведеної експертизи в Україні дозволили використовувати для лікування коронавірусу препарат “Паксловід” американської компанії Pfizer.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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