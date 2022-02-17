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В Україні дозволили використовувати для лікування ковіду таблетки “Паксловід” від Pfizer

МОЗ розпочинає узгоджувати графік поставки препарату в Україну.

В Україні дозволили використовувати для лікування ковіду таблетки “Паксловід” від Pfizer
Фото: EPA/UPG

Після проведеної експертизи в Україні дозволили використовувати для лікування коронавірусу препарат “Паксловід” американської компанії Pfizer.

Про це заявив сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомила пресслужба МОЗ.

“Препарат “Паксловід” призначений у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого”, – підкреслив міністр.

Ще до реєстрації цього препарату Міністерство підписало контракт із “Пфайзер” на постачання в Україну 300 тисяч курсів “Паксловіду”.

“Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково”, – додав очільник МОЗ.

Він також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч (із 300 тисяч законтрактованих) курсів молнупіравіру – ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.

“Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати. До того ж вони не мають особливих вимог зберігання”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, торік у грудні таблетки "Паксловід" компанії Pfizer схвалило управлінням контролю якості харчових продуктів і медикаментів США.

Українці зможуть лікуватися "Паксловідом" удома, щоб уникнути важкої форми хвороби. Розробники препарату заявили, що він, ймовірно, також ефективний проти нового штаму омікрон.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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