Ковід в Україні: за добу зафіксували 31,5 тис. випадків, із них понад 4 тис. – у Києві

У вівторок, 15 лютого, в Україні зафіксували 31 513 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 872 дітей і 992 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 3 640 пацієнтів. Одужали 27 684 особи, 310 людей померли.

Кількість виявлених випадків у регіонах за добу:

м. Київ – 4378;

Вінницька область – 667;

Волинська область – 1012;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область – 1757;

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область – 1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919;

Миколаївська область – 928;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1007;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1765;

Херсонська область – 785;

Хмельницька область – 1439;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 603 930 осіб, одужали від коронавірусу 3 839 314 людей, від ускладнень ковіду померли 103 565 українців.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 65 805 українців. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу – 29 307. Додатково щепилися 542 людини, "бустером" – 17 709.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 613 185 людей. Одну дозу отримали 15 613 183 українців, дві дози – 15 014 883 особи. Додатково щепилися 24 747 людей, бустерну дозу вкололи 599 058 особам.

Загалом проведено 31 251 871 щеплення проти ковіду.

Як повідомляли, 14 лютого в Україні зафіксували 29 724 нових випадків ковіду. Було госпіталізовано 1 889 осіб. 305 пацієнтів померли.

Нагадаємо, 14 лютого МОЗ констатувало зниження приросту ковіду вперше за місяць. За чотири тижні смертність унаслідок COVID знизилася втричі порівняно з дельта-хвилею.

Рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

Раніше МОЗ прогнозувало, що нова хвиля COVID-19, яка почалася в кінці січня, триватиме до квітня.