В Україні за добу виявили 24,5 тис. нових випадків коронавірусу

24 518 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні 12 лютого. Зокрема, захворіли 1 961 дитина та 329 медпрацівників.
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 935 осіб; летальних випадків – 140; одужало – 8 288 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 525 700 осіб; одужало – 3 779 057 осіб; летальних випадків – 102 808; проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2405;
- Вінницька область – 411;
- Волинська область – 515;
- Дніпропетровська область – 1424;
- Донецька область – 1258;
- Житомирська область – 1193;
- Закарпатська область – 354;
- Запорізька область – 787;
- Івано-Франківська область – 590;
- Київська область – 789;
- Кіровоградська область – 315;
- Луганська область – 418;
- Львівська область – 1195;
- Миколаївська область – 951;
- Одеська область – 1979;
- Полтавська область – 329;
- Рівненська область – 694;
- Сумська область – 1527;
- Тернопільська область – 555;
- Харківська область – 2046;
- Херсонська область – 1234;
- Хмельницька область – 1419;
- Черкаська область – 839;
- Чернівецька область – 679;
- Чернігівська область – 612.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.
Нагадаємо, що 38 212 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні 11 лютого 2022 року.
За даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.