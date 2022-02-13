В Україні за добу виявили 24,5 тис. нових випадків коронавірусу

24 518 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні 12 лютого. Зокрема, захворіли 1 961 дитина та 329 медпрацівників.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 935 осіб; летальних випадків – 140; одужало – 8 288 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 525 700 осіб; одужало – 3 779 057 осіб; летальних випадків – 102 808; проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2405;

Вінницька область – 411;

Волинська область – 515;

Дніпропетровська область – 1424;

Донецька область – 1258;

Житомирська область – 1193;

Закарпатська область – 354;

Запорізька область – 787;

Івано-Франківська область – 590;

Київська область – 789;

Кіровоградська область – 315;

Луганська область – 418;

Львівська область – 1195;

Миколаївська область – 951;

Одеська область – 1979;

Полтавська область – 329;

Рівненська область – 694;

Сумська область – 1527;

Тернопільська область – 555;

Харківська область – 2046;

Херсонська область – 1234;

Хмельницька область – 1419;

Черкаська область – 839;

Чернівецька область – 679;

Чернігівська область – 612.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.

Нагадаємо, що 38 212 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні 11 лютого 2022 року.

За даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.