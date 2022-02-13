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В Україні за добу виявили 24,5 тис. нових випадків коронавірусу

140 людей померли.

В Україні за добу виявили 24,5 тис. нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

24 518 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні 12 лютого. Зокрема, захворіли 1 961 дитина та 329 медпрацівників.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 935 осіб; летальних випадків – 140; одужало – 8 288 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 525 700 осіб; одужало – 3 779 057 осіб; летальних випадків – 102 808; проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2405;
  • Вінницька область – 411;
  • Волинська область – 515;
  • Дніпропетровська область – 1424;
  • Донецька область – 1258;
  •  Житомирська область – 1193;
  • Закарпатська область – 354;
  • Запорізька область – 787;
  • Івано-Франківська область – 590;
  • Київська область – 789;
  • Кіровоградська область – 315;
  • Луганська область – 418;
  • Львівська область – 1195;
  • Миколаївська область – 951;
  • Одеська область – 1979;
  • Полтавська область – 329;
  • Рівненська область – 694;
  • Сумська область – 1527;
  • Тернопільська область – 555;
  • Харківська область – 2046;
  • Херсонська область – 1234;
  • Хмельницька область – 1419;
  • Черкаська область – 839;
  • Чернівецька область – 679;
  • Чернігівська область – 612.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

36 453 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 363 людини, другу дозу – 16 369 людей, додаткову дозу отримали 300 людей, бустерну дозу – 9 421 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.

Нагадаємо, що 38 212 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні 11 лютого 2022 року. 

За даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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