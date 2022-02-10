Україна знаходиться на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19.

Про це він повідомив на брифінгу в ефірі телеканалу "Рада", передає "Інтерфакс-Україна".

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", - сказав Ляшко.

Він також додав, що у цій хвилі зростає кількість випадків захворювання, але не кількість госпіталізацій, що, у свою чергу, зменшує навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Водночас, за словами Ляшка, спостерігається велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило управлінські рішення, які мають зменшити навантаження на сімейних лікарів. Останнім із таких рішень є впровадження дистанційного відкриття лікарняного.

Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.