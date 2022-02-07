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У МОЗ прогнозують до 60 тис. випадків ковіду за добу в найближчі два тижні

Після цього динаміка захворюваності піде на спад.

У МОЗ прогнозують до 60 тис. випадків ковіду за добу в найближчі два тижні
Фото: Макс Требухов

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання випадків заражень коронавірусом за добу до 60 тисяч вже у найближчі два тижні.

Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко.

Він зазначив, що минулого тижня в Україні було виявлено близько 44 тис. випадків за добу. Це був черговий рекорд захворюваности.

"Четвертий тиждень поспіль в Україні фіксується зростання кількості випадків захворювання на ковід. За минулий тиждень зареєстровано 242 942 випадки. Наразі Україна знаходиться на 44 місці з 54 територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Перші місця займають Ізраїль, Данія та Словенія", - розповів Ляшко.

Голова МОЗ також зазначив, що в Україні приріст нових зареєстрованих випадків за поточні сім днів склав 44%. Тобто це перший тиждень з чотирьох останніх, коли кількість випадків за тиждень не подвоїлась.

"Відповідно до наших прогнозів, у найближчі два тижні ця цифра ще може зрости - до 60 тис. осіб за добу. Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходить до 1 місяця, а в Україні триває вже чотири тижні поспіль, на наступному, п'ятому тижні, такоє очікується зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. А уже із сьомого тижня, захворюваність, імовірно, почне стабілізуватися та знижуватися", - додав Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.

На початку січня МОЗ вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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